publicado em 09/11/2022

O homem foi preso com grande porção de crack e maconha, no momento em que realizava uma venda (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um traficante que foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga, no dia 29 de julho deste ano, agora acabou sendo condenado pela juíza da 1ª Vara Criminal, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini. O homem foi pego em flagrante com grande porção de crack e maconha, no momento em que realizava uma venda na avenida Conde Francisco Matarazzo.

De acordo com o processo, a PM fazia patrulhamento preventivo pelo bairro, quando avistou o acusado conversando com um ciclista e, ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos fugiram.

O traficante, identificado como G. J. C., fugiu para dentro da comunidade, mas foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, foram encontradas 65 porções de crack, R$ 20,00 e uma lâmina de barbear.

Na sequência, o acusado confessou que traficava, e, ainda, indicou o local em que escondia mais droga, apontando o tronco de uma árvore, sob o qual localizaram mais dois tabletes de maconha, quatro pedras maiores de crack, que ainda seriam fracionadas, e oito porções de crack já fracionadas, prontas para venda, juntamente com meia lâmina, utilizada no embalo.

Em juízo, o criminoso admitiu a posse de parte da droga, negando a traficância. Disse que estava na biqueira para comprar uma pedra e que estava com outras pessoas, quando a polícia chegou e o abordou.