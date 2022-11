Um dos investigados pela morte de Felipe Plácido, de 21 anos, teve o pedido de prisão indeferido pela Justiça e seguirá solto

publicado em 24/11/2022

O suspeito, identificado como T. F., foi preso no início de setembro e responderá o processo em liberdade

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Fora da prisão. Será como um dos investigados pela morte do votuporanguense Felipe Plácido, de 21 anos, responderá ao processo. O acusado identificado como T. F., chegou a ser preso no início de setembro, após as investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), mas já foi colocado em liberdade.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, quando foi capturado - suspeito pelo envolvimento -, o acusado ficou preso temporariamente por cinco dias, mas depois teve sua prisão revogada, porque a época a Polícia Civil não tinha encontrado o corpo da vítima.

Dias depois, no entanto, o corpo de Felipe foi encontrado queimado em um córrego, no bairro rural do Cruzeiro, por sua própria família.

Além de T.F, outras quatro pessoas são investigadas pelo crime. Duas delas estão presas e outras duas foragidas.

A guerra

Felipe foi encontrado, em 13 de setembro, por seus familiares em um córrego nas proximidades do bairro rural do Cruzeiro, em estado avançado de decomposição. Na época dos fatos, ele estava desaparecido desde o dia 25 de agosto e seu carro foi encontrado totalmente queimado no dia 28 de agosto.

De acordo com a principal linha de investigação da polícia, Felipe seria vítima da “Guerra do Tráfico”, que ocorre no submundo do crime em Votuporanga e é apurada pelos investigadores.

Em 15 de outubro, os investigadores tinham capturado mais um dos listados como suspeitos para o crime, R.N.P., que, inclusive, permanece preso para responder o processo. Ele, além de ter passagens por tráfico de drogas, já tinha sido preso em uma ação conjunta da Polícia Militar, Civil, Ambiental, Força Tática, helicóptero Águia e o Baep, junto de mais dois acusados, em uma chácara em Cosmorama.

Na ocasião, R.N.P. e seus comparsas foram presos com drogas, colete a prova de balas e estavam escondidos devido a guerra com traficantes em Votuporanga. Quando isso aconteceu eles foram soltos, por terem, na verdade, sido flagrados com notas falsas no momento em que pagavam o aluguel da chácara e não havia ainda provas suficientes sobre o envolvimento dos acusados com o assassinato e a guerra.

A “Guerra do Tráfico” tomou conta das manchetes em agosto, quando a Polícia Civil, por meio dos policiais da Dise de Votuporanga, prendeu dois traficantes, que eram pai e filho, acusados de liderarem a “guerra entre gangues”, em Votuporanga. Os dois foram presos em flagrante com armas de fogo e também munições, no bairro Jardim Vivendas, que fica na zona Sul da cidade.