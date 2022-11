O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro

publicado em 29/11/2022

Agora é oficial: o comércio de Votuporanga começa a atender em horário especial (até às 22h) no próximo dia 12 (Foto: A Cidade)

Da redação

Como antecipado pelo A Cidade, o horário especial do comércio para as festas de Natal e Ano Novo começa mesmo no dia 12 de dezembro. A ACV (Associação Comercial de Votuporanga), o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) bateram o martelo neste fim de semana e oficializaram a programação, que se será aberta pela chegada do Papai Noel às 19h do dia 12.

O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. Nos sábados de 10 e 17 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h e no sábado de 24, véspera de Natal, das 9h às 16h.

Na segunda (26), pós-Natal, o atendimento será das 13h às 18h e no sábado (31) das 9h às 13h. Em janeiro, a ACV também apresenta a definição de que na segunda-feira (2/1) as lojas abrirão das 13h às 18h e no primeiro sábado (7/1) das 9h às 18h.

O calendário de 2023 traz ainda a continuidade da tradição de abrir o comércio até 18h em todos os segundos sábados do mês e ainda algumas mudanças na abertura durante o Carnaval e a orientação de abertura no Natal e ano novo do próximo ano.

Chegada do Papai Noel

Outra tradicional ação da ACV de apoio ao comércio é a chegada do Papai Noel e a entrega da chave da cidade pelo prefeito Jorge Seba. O evento está marcado para o dia 12 de dezembro, às 19h, na praça da Concha Acústica, após uma carreata que percorrerá as principais ruas da cidade.

“A ACV buscou um time forte de patrocinadores que acreditam nessa campanha. Conseguimos trazer o carro 0km para o sorteio e os vales-compras, na época mais importante de vendas do nosso calendário. O comércio de Votuporanga é referência para a cidade e a região e esperamos um incremento de mais de 10% nas vendas. Além do Natal, temos também a Black Friday e a Copa do Mundo como oportunidades para movimentar o setor”, destacou o presidente da ACV, Glauco Ventura.

Natal de prêmios

Neste ano, a ACV traz a campanha “Viva a Magia do Natal – É tempo de celebrar o amor e a vida” que vai sortear um carro Kwid Renault 0km e mais cinco vales-compras de R$ 1 mil para quem preencher os cupons nas lojas associadas até 31 de dezembro. A ACV também premiará com vale-compras de R$ 200,00 os vendedores responsáveis pelo atendimento dos sortudos. O sorteio será no dia 7 de janeiro, às 10h, na praça da Concha Acústica.