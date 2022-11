Avenidas Brasil e Pansani, além de diversas ruas em 31 bairros também serão contemplados em nova fase do “Asfalto Novo”

publicado em 07/11/2022

A Avenida Prestes Maia, uma das mais importantes vias da zona Sul de Votuporanga, será recapeada (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) assina nesta semana a ordem de serviço para o início de mais uma fase do programa “Asfalto Novo”, que receberá um investimento de R$ 7 milhões. As obras contemplam a recuperação de importantes vias do município, como as avenidas Prestes Maia, José Silva Melo, Brasil e Pansani, além de diversas ruas em 31 bairros de Votuporanga.

A informação foi confirmada pelo chefe do Executivo Municipal durante entrevista à Cidade FM, na manhã de ontem. Ao todo, segundo ele, serão beneficiados mais de 140 quarteirões, graças a recursos conquistados junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).

“Nessa próxima fase serão R$ 7 milhões conquistados pelo deputado Carlão Pignatari, que realmente é o nosso grande parceiro. Nessa fase serão beneficiados 31 bairros em diversos trechos de ruas e avenidas como a Prestes Maia, Avenida Brasil, a Pansani, Avenida José Silva Melo, a Vicinal Fábio Cavalari, uma boa parte do bairro Monte Verde e também nas proximidades ali do Centro de Convenções, além de diversas outras ruas”, afirmou o prefeito nos microfones da emissora.

Ainda segundo Seba, um levantamento feito por sua equipe revela que cerca de 1,5 mil quarteirões precisavam de recapeamento quando ele assumiu a Prefeitura e boa parte deles já foram ou serão recuperados com o início de mais uma fase.

“A cidade ficou praticamente seis anos sem recapeamento e é lógico que com isso o asfalto vai se deteriorando. As ruas que estavam ruins ficaram péssimas e as que estavam mais ou menos ficaram ruins, então fizemos um levantamento onde descobrimos que cerca 1,5 mil quarteirões teriam de ser recapeados. Na primeira fase recuperamos 20 quarteirões, na segunda mais 120 e nesta terceira fase serão mais 140 quarteirões, já com ordem de serviço assinada”, completou.

O prefeito concluiu afirmando que além da nova fase, seu governo já tem em caixa os recursos para praticamente recuperar por completo a malha viária de Votuporanga.

“Com mais essa fase vamos completar quase 300 quarteirões dos cerca de 1,5 mil que precisam ser recapeados, ou seja, cerca de 20%, mas nós já temos os recursos encaminhados para o restante, de tal modo que vai sobrar para o ano que vem e para o último ano do nosso governo muito pouco para deixarmos a nossa malha asfáltica totalmente recuperada”, concluiu.

Recentemente a Prefeitura concluiu outras duas grandes etapas sendo uma também de R$ 7 milhões, que levou asfalto novo para diversos bairros e a outra de pouco mais de R$ 3,6 milhões, que recuperou as marginais Nasser Marão e José Marão Filho.