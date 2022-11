O vereador Jura (PSDB) questionou os investimentos que, ao seu ver, são desnecessários

publicado em 17/11/2022

Jura questionou as obras e reformas na Câmara, a mando do presidente da Casa Serginho da Farmácia, e gerou discussão (Foto: Assessoria)

Da redação

As reformas promovidas pela Mesa Diretora na Câmara Municipal de Votuporanga, que somam cerca de R$ 1,3 milhão, deram o que falar na sessão de quarta-feira (16). O vereador Jura (PSDB) questionou os investimentos que, ao seu ver, são desnecessários e foi rebatido pelo presidente da Casa, Serginho da Farmácia (PSDB) e demais colegas, que discordaram de seu posicionamento.

O debate foi iniciado por Jura, que disse não ter visto uma articulação com a Mesa para discutir o planejamento de investimentos na Casa de Leis para o biênio comandado por Serginho, que o presidente estaria gastando sem necessidade e que isso seria brincar com dinheiro público.

“Nós estamos colocando forro sob forro, e não tinha necessidade nenhuma, pois está em perfeito estado. Eu fiquei estarrecido porque aqui também está colocado que vai trocar essas almofadas e não sei o motivo. Se essas almofadas estivessem danificadas ou sujas, tudo bem, mas vejo que não é isso que acontece. O Tribunal de Contas do Estado tem feito apontamentos nas Câmaras e tem ex-presidentes respondendo, inclusive, quando não faz de uma forma organizada a despesa dos dois anos. A próxima licitação é para a compra de cadeiras para vereador, de mesas, 28 mesas em L, 28 gaveteiros, 31 cadeiras, não tem necessidade, isso aqui é brincar com o dinheiro público. Em quantas ambulâncias, quantos exames, vagas em creches, medicamentos poderíamos ter investido esse dinheiro?”, questionou Jura.

Reação

Antes mesmo de Serginho se explicar sobre os gastos, membros da Mesa saíram em sua defesa. Thiago Gualberto (PSD) foi o primeiro e afirmou que assim como o planejamento da Prefeitura é muito bem executado, o da Câmara não é feito a bel-prazer.

“Embora os questionamentos do Jura sejam pertinentes em relação a sua opinião, não são pertinentes em relação a colocar em dúvida o que tem sido feito na Câmara Municipal, pois não é só o presidente que toma essa decisão, é a sua equipe vendo qual é a necessidade e o aconselhando a fazer o que tem que fazer. Nós temos um orçamento e precisamos cumpri-lo. Não é verdade que o dinheiro está sendo gasto de qualquer jeito”, rebateu.

No mesmo sentido discursaram Sueli Friósi (Avante) e Jezebel Silva (Podemos). “Esse planejamento foi bem fomentado, e nós temos um presidente visionário, porque, em outra situação como presidente, ele colocou aqui nessa Câmara rede fotovoltaica, então a Câmara hoje não gasta com energia elétrica, ela é autossuficiente então acredito que todas as questões que foram colocadas nesse planejamento tenham a mesma condição de um olhar para frente”, afirmou Sueli.