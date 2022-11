A não apresentação do documento impedirá o candidato de realizar a prova acarretando na desclassificação do concurso público

publicado em 18/11/2022

Os classificados devem se atentar aos horários, locais e documentos que estão dispostos nos editais sob pena de serem eliminados (Foto: A Cidade)

Os candidatos aprovados nas provas objetivas dos Concursos Públicos da Prefeitura de Votuporanga participarão de mais uma etapa do certame com as provas práticas e TAF (Teste de Aptidão Física) amanhã. Os editais de convocações foram publicados no Diário Oficial Eletrônico e podem ser conferidos também no site da empresa Consesp e no da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br/novo/concursos).

Os classificados devem se atentar aos horários, locais e documentos que estão dispostos nos editais, sendo obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto e chegada ao local da prova com 30 minutos de antecedência do horário designado para o início, utilizando roupas apropriadas (calção, camiseta e tênis). A não apresentação do documento impedirá o candidato de realizar a prova acarretando na desclassificação do concurso público.

A realização do TAF pelo candidato exige também atestado fornecido por médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, declarando sua aptidão para a realização dos esforços físicos a serem praticados, com data de no máximo 30 dias de antecedência à data designada para o teste.