publicado em 04/11/2022

O evento acontece na próxima terça-feira (8), das 8 às 16h, no Sindicato Rural de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os produtores de Votuporanga e toda a região (em específico Álvares Florence, Parisi e Valentim Gentil) estão sendo convocados para uma reunião para falar sobre o mais novo programa do governo do Estado de São Paulo, o “Rotas Rurais”. O evento acontece na próxima terça-feira (8), das 8 às 16h, no Sindicato Rural de Votuporanga.

De acordo com o divulgado, será realizado um mutirão do programa, onde serão entregues o CEP Rural, com a devida localização de suas propriedades e também a regularização do CAR (Cadastro Ambiental Rural).

Com o CEP, só será preciso digitar o endereço no Google Maps, Waze ou qualquer outro aplicativo de navegação, para que os interessados possam localizar os endereços certinhos de sítios, chácaras e demais propriedades.