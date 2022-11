O A Cidade procurou o professor de língua portuguesa, Fábio Henrique Passoni Martins, da Unifev, para falar sobre o primeiro dia de prova

publicado em 11/11/2022

A primeira etapa da prova com 45 questões de linguagens e mais 45 questões de ciências humanas, além da redação (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os estudantes de Votuporanga encaram neste domingo (13) uma etapa importante, talvez, a que a maioria tenha passado o ano se preparando, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A primeira etapa da prova com 45 questões de linguagens e mais 45 questões de ciências humanas, além da redação, acontece a partir das 13h.

Para acalmar os ânimos e focar a concentração dos participantes nessa reta final, o A Cidade conversou com o professor e mestre de língua portuguesa, Fábio Henrique Passoni Martins, que compartilhou algumas dicas necessárias, que podem ser praticadas desde antes do momento da prova.

Tanto é que a primeira dica é para que os candidatos estejam bem descansados e tenham feito, ao menos, duas noites de sono boas antes de prestar o Enem. Depois, que os alunos se programem e conheçam o local de prova, e também cheguem com antecedência por lá.

“Das dicas gerais, que o candidato leve água, tudo que o manual pedir para levar, a caneta adequada, levar o documento original, cartão de inscrição, eu recomendo levar. Além de condições de controle da prova, uma roupa confortável, além de uma blusa de frio, porque as salas são refrigeradas”, disse ele.

Sobre a realização da prova, o professor Fábio recomenda que os alunos comecem com as questões que eles, normalmente, têm mais facilidade. “Quando não souber questões, a recomendação é que deixe para depois, vai para outras matérias e comece o mesmo processo”, completou.

Depois de resolvidas as questões, Fábio orienta para que os alunos já passem as respostas para o gabarito. Ele lembra a todos os alunos ficarem atentos quanto a administração do tempo. “Na sequência, eles devem partir para a redação, com tempo cronometrado. Na redação, eles devem gastar 1h15, no máximo. Isso para fazer a redação e passar ela a limpo”, disse o professor.

Finalizado essa parte, Passoni indica os alunos a irem para as questões que eles não sabem ou tem mais dificuldades.

Redação

O “bicho-papão” deste primeiro dia de Enem, com certeza, é a redação. Para isso, o professor voltou a falar sobre o controle de tempo e ficar atento quanto a seguir as normas padrões do texto dissertativo-argumentativo. Sobre o tema deste ano, o professor Fábio deu alguns palpites sobre o que pode vir, mesmo levando em conta a surpresa.