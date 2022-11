O trabalho continua nesta sexta-feira (11) com a oferta de várias vagas de emprego para diferentes funções e níveis de escolaridade

publicado em 11/11/2022

Dezenas de pessoas compareceram na quinta-feira (10) no PAT de Votuporanga para um processo de recrutamento e seleção de empresas (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Votuporanga, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, recebeu ontem dezenas de pessoas para o processo de recrutamento de duas empresas do município. O trabalho continua nesta sexta-feira (11) com a oferta de várias vagas de emprego para diferentes funções e níveis de escolaridade.

A maioria das oportunidades de trabalho é oferecida pelo Supermercado Porecatu, que já vinha divulgando o processo de recrutamento há dias. O espaço cedido pela Secretaria de Desenvolvimento é uma das ferramentas oferecidas pela Pasta para a geração de empregos no município.

“Várias empresas nos procuram, principalmente as de fora que ainda não conhecem o sistema na cidade, para essa parceria, onde nós oferecemos o espaço para que elas façam a seleção de seus futuros colaboradores. Assim todo mundo ganha, a empresa porque recebe o nosso suporte, os candidatos, que encontram aqui um espaço adequado para a seleção e principalmente Votuporanga, com a geração de empregos”, disse o secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Beleza.

As vagas oferecidas pelo supermercado são para balconista de frios, repositor de frios, repositor de mercearia, repositor de FLV, operador de caixa, pacoteiro, servente, encarregado de limpeza, auxiliar de peixeiro e operador de perecíveis. Os interessados devem comparecer no PAT (Barão do Rio Branco, 4497), com um currículo em mãos, carteira de trabalho, documento com foto e comprovante de endereço, em dois horários: às 9h e às 14h.

Empregos

Além do recrutamento externo feito nas dependências da Secretaria, o PAT está com mais 15 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para os cargos de almoxarife, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, contador de máquinas, serviços gerais, tapeceiro de autos, vendedor interno, vigia noturno (freelancer: sábado e domingo), açougueiro, auxiliar de cozinha, cozinheira, estoquista, técnico em nutrição e jovem aprendiz.

Os interessados devem comparecer na central de vagas do PAT, para a retirada da carta de apresentação. O local atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

ACV

Uma outra chance para se buscar um emprego na cidade está no programa de recrutamento e seleção da ACV. Por lá estão sendo oferecidas mais nove oportunidades de trabalho para os cargos de mecânico de moto, vendedor(a), atendente balcão, motorista, auxiliar de padaria, operadora de caixa, estoque/entregador, recepção e vendedor(a) externa.

Os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail: emprego@acvnet.com.br. Os dados são cadastrados no Banco da ACV, que mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para as empresas interessadas. O serviço é totalmente gratuito e mais informações podem ser obtidas pelos números: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.

Emprega Votu

Há também mais de 300 vagas abertas na plataforma do Emprega Votu, que é um sistema oferecido pela Prefeitura de Votuporanga onde se aproxima a pessoa que está à procura de emprego aos empresários que precisam de colaboradores. Atualmente são ofertadas vagas para cargos como motorista, recepcionista, marceneiro, auxiliar de limpeza, cobrador, ferramenteiro, entre outras.