publicado em 04/11/2022

Estudantes participaram de atividades individuais e em grupo; assuntos foram trabalhados também com profissionais (Foto: Prefeitura de Votuporang)

A Secretaria da Saúde de Votuporanga reuniu estudantes adolescentes de escolas públicas para discutir sobre diversos assuntos relacionados a boas práticas na adolescência, entre elas, prevenção de riscos, informações sobre métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis, entre outros temas. Participaram da oficina profissionais de serviços de saúde e também alunos do curso de Medicina da Unifev.

Durante as palestras, os estudantes participaram de atividades individuais e em grupo. As enfermeiras do SAE (Serviço de Atendimento Especializado), da Secretaria da Saúde, Fabiana Gimenes Ferreira e Sirce Soares dos Santos, trabalharam o tema ISTs/AIDS por meio de uma gincana. O objetivo da atividade foi demonstrar a importância da prevenção no combate às infecções.

Prevenção também foi o foco da palestra realizada pelos alunos de Medicina da Unifev, que abordaram sobre anticoncepção na adolescência e tiraram dúvidas dos estudantes por meio de exercícios de perguntas e respostas.

A psicóloga Rosely Maria Eleutério Rodrigues aproveitou o momento para trabalhar sobre adolescência e sexualidade; e o educador físico Tiago Goulart Marchi Souza realizou atividades de recreação e convivência com dinâmicas relacionadas ao tema.

Capacitando

Em um segundo momento, os assuntos foram trabalhados também com profissionais que trabalham com adolescentes nas mais diversas áreas, entre elas, Educação, Saúde e Assistência Social.