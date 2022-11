A iniciativa está prevista na Lei Orgânica e serve como uma “prestação de contas” sobre as atividades de cada Pasta ao longo do ano

publicado em 25/11/2022

Secretários municipais de Votuporanga irão apresentar um “balanço” sobre as atividades de suas Pastas ao longo do ano (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial do Município o edital com a agenda de audiências públicas que serão realizadas na Câmara Municipal, com todas as secretarias e autarquias municipais. A iniciativa está prevista na Lei Orgânica e serve como uma “prestação de contas” sobre as atividades de cada Pasta ao longo do ano.

As apresentações ocorrerão no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, a partir do dia 6 de dezembro. Na ocasião, a partir das 9h, o diretor presidente do Votuporev (Instituto de Previdência do Município), Adauto Mariola, irá abrir as audiências públicas ao lado de sua equipe.

Como em todos os anos, devem ser apresentados os resultados financeiros do Instituto e os trabalhos desenvolvidos por ele para garantir a aposentadoria dos servidores municipais. Logo na sequência, às 10h, será a vez de Glauton Feltrin, Procurador-Geral do Município, comandar a apresentação de sua equipe da ala jurídica da Prefeitura.

Para encerrar o primeiro dia de audiências públicas, a Saev Ambiental (comandada por Gustavo Gallo), fara sua apresentação, às 15h. Esta deve ser uma das mais movimentadas, tendo em vista os problemas com o abastecimento de água que o município enfrentou neste ano por conta da falta de chuva e de problemas técnicos em um dos poços profundos, levando a um plano de contingência que, inclusive, custou o cargo do então superintendente da autarquia, Antonio Alberto Casali.

Gallo deve ser questionado pelos vereadores e munícipes presentes sobre as ações que foram adotadas pela Saev após o problema ser solucionado para que situações como essas não voltem a acontecer.

Programação

Dia 7/12

- 9h: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança -

- 14h30: Secretaria Municipal da Cidade

Dia 8/12

-9h: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

- 10h: Fundo Social de Solidariedade “Profª Maria Muro Pozzobon”

- 15h: Secretaria de Assistência Social

Dia 9/12

- 9h: Secretaria da Transparência e Gabinete Civil

- 10h: Secretaria de Esportes e Lazer

- 15h: Secretaria Municipal da Saúde

Dia 13/12

- 9h: Secretaria de Governo

- 15h: Secretaria Municipal da Administração

Dia 14/12

- 9h: Secretaria de Obras

- 14h30: Secretaria de Direitos Humanos

Dia 15/12

- 9h: Secretaria da Cultura e Turismo

- 15h: Secretaria da Educação

Dia 16/12

- 9h: Secretaria Planejamento e Habitação