publicado em 18/11/2022

Lado onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED de acordo com as exigências da FPF (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou anteontem o projeto enviado pela Prefeitura para viabilizar recursos para execução da obra de iluminação complementar da Arena Plínio Marin, que deixará o estádio apto a receber jogos também no período noturno. Com a aprovação, a Administração Municipal deve abrir ainda hoje a licitação para as obras.

O projeto elétrico luminotécnico e o projeto estrutural estão prontos. Com a obra, o lado da Arena onde ainda não recebeu a melhoria será contemplado com iluminação de LED utilizando-se de uma nova estrutura metálica para suporte das mesmas. O nível iluminação será de acordo com as exigências da Federação Paulista de Futebol.

O recurso de R$ 880 mil que será investido na obra foi aprovado pela Câmara Municipal e a abertura de crédito foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de ontem.

“É mais uma etapa que vencemos para fazer da nossa Arena um estádio completo, que possa sediar grandes competições não só durante o dia, mas também no período noturno”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).

Câmara

O projeto foi aprovado por unanimidade na Casa de Leis. Na ocasião os vereadores autorizaram o município a desmembrar os recursos contratados via empréstimo com o Desenvolve SP da ordem de R$ 10 milhões. O recurso seria todo destinado para recapeamento, mas agora, R$ 880 mil vão para a iluminação da Arena e o restante segue com a mesma finalidade.