Serão investidos mais de R$ 1,7 milhão; obras são anunciadas poucos dias depois da cidade ser eleita a melhor do Estado em Educação

publicado em 16/11/2022

O anúncio acontece poucos dias depois de Votuporanga ser eleita a melhor cidade do Estado em Educação (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) realizou ontem uma visita ao CEM (Centro de Educação Municipal), Faustino Pedroso, onde se encontrou com pais, alunos, diretores e professores da escola. O encontro tinha como principal objetivo a assinatura da ordem de serviço para uma ampla reforma na unidade de ensino, que receberá um investimento de mais de R$ 1,7 milhão.

O anúncio das obras acontece poucos dias depois de Votuporanga ser eleita a melhor cidade do Estado de São Paulo em Educação pelo Prêmio Band Cidades Excelentes 2022 em relação aos municípios de 30 a 100 mil habitantes. Apesar da coincidência, o chefe do Executivo Municipal destacou que o objetivo de reformas como essa é propiciar uma melhor condição aos alunos e profissionais da educação, para que a qualidade do ensino municipal continue se destacando.

“Estamos trabalhando para que a nossa educação seja cada vez melhor. Hoje assinamos a ordem de serviço para a reforma e adequação desta escola para que ele se enquadre ao padrão estrutural de todas as nossas demais instituições de ensino. Quando fazia parte do quadro de arquitetos da Prefeitura, fui eu quem projetou esta escola, isso na década de 80. Para a época era um prédio moderno, mas agora está precisando desta reforma e fico muito feliz de poder contribuir com a melhora da educação no município”, disse o prefeito.

Segundo o secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, as melhorias no colégio não irão parar por aí. Após a reforma todo o mobiliário, como mesas, cadeiras e armários, bem como os equipamentos tecnológicos como a lousa digital e o sistema de ar-condicionado da escola serão substituídos, criando assim, de acordo com ele, um ambiente ideal para a aprendizagem.

“É com imensa alegria que nós anunciamos esse projeto gigante de reforma e adequação aqui do Faustino, deixando o espaço mais saldável e propenso à qualidade de ensino ofertada no nosso município. Essa obra será feita em etapas deixando o espaço mais agradável para que o aluno possa se sentir confortável e o aprendizado seja muito mais feliz de se adquirir dentro dos nossos espaços. Essa tem sido uma bandeira que temos levantado desde o início da gestão, que é de criar escolas agradáveis, com infra e tecnologia que vão facilitar o processo do professor junto de seus alunos”, completou.

O projeto entusiasmou os pais e alunos que aproveitaram a oportunidade para tirar algumas dúvidas com o prefeito. A diretora do Faustino, Elena Francisco de Souza da Fonseca agradeceu a visita e disse que chegou a se emocionar quando ficou sabendo das melhorias.

“Confesso que até chorei quando vi o projeto, pois a gente sabe que a escola precisa, que os alunos e os funcionários precisamos disso, mas sabemos também dos entraves e que uma obra dessas não é fácil de fazer. Portanto, agradeço de coração a todos os envolvidos, em especial o nosso secretário Marcelo que buscou com afinco solucionar o problema da nossa escola, e ao prefeito que tirou esse projeto do papel”, concluiu.