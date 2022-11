O crime aconteceu durante a noite de segunda-feira (31), no bairro Jardim dos Pinheiros; o assaltante levou todo o dinheiro do caixa

publicado em 01/11/2022

O roubo aconteceu durante a noite de segunda-feira (31), no bairro Jardim dos Pinheiros, em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga investiga um roubo a uma padaria no município. O caso aconteceu durante a noite de anteontem, no bairro Jardim dos Pinheiros, na zona Sul da cidade e o criminoso levou todo o dinheiro que a empresa tinha no caixa.

De acordo com a ocorrência, um homem, que ainda não foi identificado, entrou no local já fazendo ameaças, enquanto simulava estar amado e anunciou o assalto. A funcionária que estava no local entregou o dinheiro que circulou no caixa durante o dia, em um total de R$ 400.

Ele pegou o dinheiro e fugiu na sequência. A Polícia Militar foi acionada na sequência e um boletim de ocorrência foi registrado. Foram passadas as características do criminoso e diversas diligências foram realizadas, porém ele não foi localizado.