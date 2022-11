A informação foi repassada pelo vereador Chandelly Protetor (Podemos)

publicado em 22/11/2022

Segundo Chandelly, apesar de ser um bairro antigo e muito grande, as circulares não entram no Cidade Jardim (Foto: Assessoria)

Moradores do bairro Cidade Jardim e adjacências se mobilizam na confecção de um abaixo assinado para solicitar à Prefeitura de Votuporanga que o transporte coletivo (a popular circular) passe pela região. A informação foi repassada pelo vereador Chandelly Protetor (Podemos), durante a sessão ordinária de segunda-feira (21) da Câmara Municipal.

Segundo o edil, apesar de ser um bairro antigo e muito grande, as circulares da Expresso Itamarati (responsável pelo transporte público no município) não entram no Cidade Jardim.

“O transporte público não entra naquele bairro e segundo informações também não entra no bairro Sonho Meu. Tem muitos bairros que o transporte público não entra e eles estão fazendo abaixo assinado e nós vamos levar essas reivindicações ao prefeito para que cobre da Itamarati que passe por esses bairros”, disse o vereador.