publicado em 11/11/2022

Desde o dia 2 de novembro dezenas de votuporanguenses estão acampados na frente do Tiro de Guerra (Foto: Direita Votuporanga)

A manifestação na porta do Tiro de Guerra de Votuporanga completa hoje exatos dez dias. O protesto começou na rodovia Euclides da Cunha, mas no feriado do dia 2 (Finados), mas migrou para os arredores do quartel, assim como ocorre na maioria das capitais brasileiras e de municípios onde existem unidades militares.

Ao longo desses dias, dezenas de votuporanguenses se revezam no local durante o período da manhã e tarde e se concentram em maior número no início da noite, quando acaba o expediente no comércio e indústrias, muitos até dormem por lá, onde foi montado um verdadeiro acampamento, inclusive com uma espécie de “cozinha” improvisada e banheiros químicos. Para garantir a segurança dos manifestantes, um trecho da rua Rio Grande foi interditado.

O ato é motivado pela insatisfação com o resultado das urnas no último dia 30 - quando Lula (PT) foi declarado eleito presidente da República - e também pela condução das eleições presidenciais, com críticas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), principalmente em relação ao presidente da Corte, Alexandre de Moraes.

Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os manifestantes exibem faixas onde pedem “respeito à Constituição Federal”, o “fim da censura” e o “impeachment dos ministros do STF”, além de “SOS Forças Armadas” e cartazes com hashtag “#brazilwasstolen”, que em português quer dizer “O Brasil foi roubado”.

Brasília

Nos próximos dias, no entanto, a perspectiva é de que o movimento em frente ao Tiro de Guerra de Votuporanga seja um pouco menor. Não se trata de uma desmobilização, pelo contrário, muitos dos que estão acampados no local apenas vão mudar o endereço da manifestação.

Segundo lideranças do movimento, dezenas de votuporanguenses devem aproveitar o feriado prolongado (dia 15, Proclamação da República) para se juntarem aos manifestantes que estão acampados em Brasília. Há inclusive uma movimentação na tentativa de fretar um ônibus para que um maior número de pessoas possa ir, mas ainda há certa dificuldade por questões logísticas e financeiras.