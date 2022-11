Apesar do protesto perder força na cidade, os manifestantes seguem demonstrando contrariedade ao resultado das urnas no último domingo (30)

publicado em 03/11/2022

Apesar de em menor quantidade, os manifestantes estão concentrados em frente ao Tiro de Guerra de Votuporanga, na zona Oeste da cidade (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de quase três dias de protestos, os manifestantes de Votuporanga seguem concentrados demonstrando a contrariedade ao resultado das urnas, do último domingo (30), nas eleições gerais de 2022.Os manifestantes estão concentrados em frente ao Tiro de Guerra de Votuporanga, na zona Oeste da cidade e seguem a onda geral de protestos pelo Brasil, que estão em frente de quarteis.Na quarta-feira (2), os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestaram pelas ruas da cidade e com cartazes e faixas pediram, em frente da unidade das forças armadas no município, que haja uma intervenção federal.Na manhã desta quinta-feira (3), o trecho da rodovia Euclides da Cunha que estava bloqueado em Votuporanga foi 100% liberado. A liberação atende, inclusive, a um pedido feito pelo próprio presidente, Jair Bolsonaro (PL) em um pronunciamento feito pelas redes sociais.