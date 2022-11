O local da prova será o campus Centro da Unifev, na rua Pernambuco, nº 4196

publicado em 04/11/2022

Ao todo, mais de 8,1 mil candidatos se inscreveram para o concurso e 2,5 mil deles fazem a prova neste fim de semana (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial Eletrônico a convocação para a prova objetiva do Concurso Público 02/2022, que conta com 2.597 candidatos inscritos, para domingo (6). O local da prova será o campus Centro da Unifev, na rua Pernambuco, nº 4196.

Candidatos às vagas de PEB I, PEB II Artes e PEB II Matemática farão a prova de manhã, com abertura dos portões às 7h15, fechamento às 7h45 e início das provas às 8h. Quem concorre às vagas de Educador Infantil e PEB II Educação Especial (AEE) fará a prova no período da tarde, com abertura dos portões às 11h45, fechamento às 12h15 e início às 12h30.

Mais informações podem ser obtidas no site da empresa realizadora do concurso www.consesp.com.br ou no site da Prefeitura, através do item Concurso Público em www.votuporanga.sp.gov.br

Primeiro dia

Mais de 5,5 mil candidatos fizeram as provas no primeiro dia do concurso, que foi aplicado no dia 23 de outubro, nas salas da Unifev (Campus centro) e do IFSP (Instituto Federal de São Paulo). Na ocasião, fizeram as provas os candidatos que disputam vagas para os cargos operacionais (ensino fundamental), de nível médio, técnico e superior (exceto os da área de educação).