Prova que pode abrir portas para o ensino superior em faculdades públicas e privadas será aplicada neste domingo na Unifev

publicado em 11/11/2022

Em Votuporanga, mais de 1,8 mil jovens irão passar pelos campis da Unifev para a aplicação da avaliação (Foto: Unifev)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os jovens estudantes votuporanguenses, que passaram o ano todo se preparando para uma das etapas mais importantes de sua vida, o vestibular, colocam a prova seus conhecimentos neste domingo (13), durante o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em Votuporanga, mais de 1,8 mil jovens irão passar pelos campis da Unifev para a aplicação da avaliação.

De acordo com os dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), exatamente 1.830 votuporanguenses se inscreveram para realizar a prova. O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior em instituições públicas, pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), para bolsas em instituições privadas, pelo ProUni (Programa Universidade para Todos), e serve de parâmetro para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

Esta edição da prova, será aplicada nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, de matemática e ciências da natureza.

No ato da inscrição, os participantes puderam escolher entre o modelo digital, lançado em 2020, e a versão impressa. Na cidade, todos os candidatos escolheram o método tradicional do papel e caneta.

Os portões dos locais de provas serão fechados, em ambos os dias, às 13h e o exame iniciará às 13h30.

O Edital do Enem 2022 foi divulgado pelo Inep no final de abril. As inscrições foram recebidas entre os dias 10 e 21 de maio. Os locais de prova do Enem 2022 foram divulgados, no dia 24 de outubro, na Página do



Participante.