publicado em 11/11/2022

As obras das futuras instalações da loja seguem em ritmo acelerado e a inauguração foi marcada para o mês de fevereiro (Foto: A Cidade)

Da redação

Como anunciado com exclusividade pelo A Cidade, a Madeiranit, uma das maiores distribuidoras de matérias-primas para indústrias moveleiras do país, está chegando a Votuporanga. A empresa, que tem 23 lojas físicas espalhadas por sete estados, programou sua inauguração no município para o mês de fevereiro e já abriu o processo seletivo para a contratação de funcionários.

Com um investimento de mais de R$ 6 milhões, sem contar com a construção, que é feita por meio de uma parceria com os empresários Waldir Petenucci, Carlinhos Marão e Juninho Marão, a Madeiranit chega a Votuporanga com vagas para Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo Financeiro, Operador Logístico, Auxiliar Logístico, Assistente Administrativo na área de Logística, Auxiliar Comercial e

Vendedores.

“As obras das futuras instalações da loja seguem em ritmo acelerado. Estamos dando início no processo seletivo, estamos procurando novos talentos para se juntar à nossa equipe de Votuporanga”, divulgou a empresa.

Para se candidatar é preciso acessar o site da empresa (aponte o celular para o QR Code na página) e se cadastrar em seu banco de talentos. Se o currículo interessar, o setor de recursos humanos da empresa entrará em contato para agendar as próximas fases da seleção.

A loja