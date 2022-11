A empresa de Votuporanga destacou ainda que nenhum funcionário terá prejuízo por conta da decisão, ou seja, os colaboradores receberão normalmente pelo dia que ficaram parados

publicado em 09/11/2022

A Móveis Luapa, por meio de sua diretoria, veio à público e disse que sua manifestação é pela liberdade (Foto: Luapa)

Da redação

A Móveis Luapa, fábrica com 35 anos de atuação em Votuporanga, se posicionou na terça-feira (8) sobre a decisão de paralisar suas atividades por um dia em apoio às manifestações que ocorrem em todo o Brasil. De acordo com a diretoria da empresa, o ato não foi contra Lula (PT), proclamado vencedor do pleito, mas sim em favor da liberdade.

De acordo com um dos diretores da indústria moveleira, o empresário Junior Paladini, a decisão partiu de forma individual e sem cunho político ou partidário.

“Somos contra a censura. Estamos vendo as nossas liberdades sendo tolhidas e ninguém pode falar nada. Nosso movimento é em favor das manifestações ordeiras, nunca fomos a favor de bagunça, de fechar rodovias nem nada disso. Nossa manifestação é em favor da liberdade de expressão, contra a censura e a favor da democracia de uma forma em que cada um respeite-a, e possamos tocar as nossas vidas dentro de nossas convicções e legislações e que a gente tenha o respaldo delas, onde as instituições funcionem normalmente, mas sem falar de política e de partido político”, disse o empresário.