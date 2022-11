O criminoso, identificado como E.M.S., foi pego pela Polícia Militar depois de uma série de roubos de celulares pelas ruas de Votuporanga

publicado em 28/11/2022

Ao todo, o preso fez duas vítimas e na terceira tentativa de realizar o crime, uma jovem fugiu (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um criminoso, preso pela Polícia Militar de Votuporanga depois de uma série de roubos em que ameaçava as vítimas com uma faca, foi condenado pelo juiz da 2ª Vara Criminal do município, Maurício José Nogueira. O bandido, identificado como E.M.S., assaltou duas pessoas e na terceira tentativa a vítima conseguiu fugir e acionar a PM.

De acordo com o processo, o acusado agiu nos três casos, praticamente, da mesma forma. Com a ajuda de um segundo envolvido, que dirigia para ele, o criminoso saltava na direção da vítima, fazia ameaças com uma faca e levava o celular. Nessa, o criminoso conseguiu roubar dois celulares, um Xiaomi, de um jovem de 14 anos, e um Iphone 7 de uma outra jovem.

Na terceira tentativa, o bandido só não conseguiu cometer o crime pois no momento em que tentava assaltar uma jovem, de 22 anos, uma amiga dela viu e parou o carro correndo para socorre-la. A vítima entrou no veículo para fugir do assaltante, mas ele ainda tentou a esfaquear e danificou o carro.

Os casos aconteceram todos no mesmo dia. Chamadas foram efetuadas a Polícia Militar de Votuporanga, que diante das circunstâncias e também das características dos acusados começaram a realizar patrulhamento pela cidade, até que E.M.S. foi localizado e preso.