A Votuporanguense reclamou de um serviço de estética no Facebook e foi obrigada a excluir sob pena de uma multa de R$ 5 mil

publicado em 07/11/2022

A mulher ficou insatisfeita com um procedimento estético de micro pigmentação nas sobrancelhas (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Justiça de Votuporanga acatou uma liminar e obrigou uma mulher a apagar comentários considerados ofensivos, que foram publicados Facebook, depois de ter ficado insatisfeita com um procedimento estético de micro pigmentação nas sobrancelhas. Além disso, sob multa de R$ 5 mil, ela fica proibida de falar sobre o assunto nas redes sociais.

De acordo com o processo, que foi iniciado pela profissional que realizou o procedimento, a mulher ficou insatisfeita com o que foi realizado e entrou em contato com a designer três dias depois, por meio do WhatsApp. A cliente alegou que precisou ir ao pronto-atendimento, porque sentia dor e inchaço, a profissional orientou a ela aguardar por um retoque e disse que tinha a avisado sobre os cuidados pós-procedimento.

Nesse ínterim, a própria mulher procurou uma outra profissional para que seu problema fosse resolvido. Na sequência ela começou a compartilhar a sua “experiência” com a primeira designer de sobrancelhas e para além disso começou a fazer publicações em grupos do Facebook, com o desmerecimento do trabalho e incitando outras pessoas a fazerem o mesmo.

A cliente ainda ameaçou a designer, disse que poderia a prender porque teria meios e fontes dentro da delegacia de polícia. Diante disso, a Justiça acatou a liminar e a mulher ficou proibida de fazer comentários sobre o assunto, com multa de R$ 5 mil por desobediência.