Ivanete Luzia Marques, de 57 anos, sentará no banco dos réus; ela é acusada pela morte de Aline Aparecida dos Santos, de 47 anos

publicado em 03/11/2022

O Tribunal do Júri de Votuporanga realiza hoje o julgamento de Ivanete Luzia Marques, de 57 anos (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Tribunal do Júri de Votuporanga irá julgar nesta sexta-feira (4), a partir das 9h, o destino de Ivanete Luzia Marques, de 57 anos, acusada de matar a namorada, Aline Aparecida dos Santos, de 47 anos, com pelo menos 17 facadas. O crime aconteceu no dia 17 de dezembro de 2019, no bairro Boa Vista, região Oeste do município, e teria sido motivado por ciúmes.

Ivanete é acusada de homicídio duplamente qualificado (meio cruel e feminicídio). De acordo com a denúncia, ambas eram companheiras e viviam em união estável há mais de 20 anos até que, no dia dos fatos, por volta das 23h15, o relacionamento terminou em tragédia. Durante uma discussão, dentro da casa onde viviam, na rua Antônia Capobion Bianchi, Ivanete esfaqueou sua companheira até a morte.

Aos policiais que atenderam a ocorrência e que efetuaram sua prisão em flagrante a acusada teria afirmado que matou a vítima por ciúmes, pois teria sido traída, sendo que Aline teria mostrado o telefone dizendo que estava com o amante e que se a acusada quisesse ir embora seria bom.

Após cometer o crime Ivanete deixou o local. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que relataram que a acusada tinha saído poucos minutos depois. A porta da casa estava trancada e os militares precisaram arromba-la, onde encontraram Aline caída, ensanguentada e sem sinais de vida. O óbito foi constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ivanete foi presa em flagrante momentos depois da constatação do óbito de sua parceira e diante do investigado, ela foi acusada de homicídio duplamente qualificado (meio cruel e feminicídio).

Em sua defesa, os advogados de Ivanete afirmaram que ela teria agido em legítima defesa, pois Aline teria tentado a expulsar de casa com a faca em punho. A acusada afirmou que, para se defender, conseguiu tomar a faca da mão da companheira e a atingiu, mas afirmou que em momento algum pensou e matá-la.