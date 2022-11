A manifestação arrancou gritos e aplausos de parte do público e também algumas vaias durante o show

publicado em 28/11/2022

Bancada com recursos do Governo do Estado, Virada SP terminou em polêmica após manifestação política do “Ira!” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Virada SP, evento promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, terminou em polêmica neste final de semana em Votuporanga. Com 24 horas de atrações culturais, a iniciativa atraiu milhares de pessoas para o Parque da Cultura, Biblioteca Municipal e Centro de Convenções, mas uma manifestação política durante o último show da programação promete virar tema de desagravo na Câmara Municipal.

No palco principal do evento, o vocalista do “Grupo Ira!”, o Nasi, aproveitou a interpretação da música “Vamos Fugir” para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, ao contrário do que fez em outras apresentações pelo país, desta vez ele não mirou apenas o atual comandante da nação, mas sim os eleitores dele. Ao executar o trecho da canção em que diz “Tô cansado de esperar, que você me carregue”, o artista emendou: “e os bolsonaristas que o diabo carregue”.

A manifestação arrancou gritos e aplausos de parte do público e também algumas vaias durante o show. A maior repercussão, contudo, aconteceu pelas redes sociais, quando um vídeo do momento se espalhou por grupos de WhatsApp.

Nas mensagens, o posicionamento do “Ira” em si não surpreendeu, já que o grupo já havia feito manifestações semelhantes em outras apresentações. A maior reclamação dos bolsonaristas votuporanguenses, na verdade, está associada ao fato de o show ter sido bancado com dinheiro público. Só para este ano o Governo do Estado destinou R$ 15,7 milhões para a Virada SP, orçamento recorde na história.