O votuporanguense Luiz Perez Buche morreu no local; o acidente aconteceu no prolongamento da avenida Deputado Áureo Ferreira

publicado em 16/11/2022

A vítima de 83 anos, identificada como Luiz Perez Buche, morreu no local em que seu veículo capotou (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um homem morreu em um capotamento em Votuporanga. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (15), no prolongamento da avenida Deputado Áureo Ferreira, nas proximidades da represa da Saev. A vítima de 83 anos, identificada como Luiz Perez Buche, morreu no local em que seu veículo capotou.

De acordo com a ocorrência, Luiz dirigia um Fiat/Uno, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, perdeu o controle da direção, capotou e caiu em um buraco, que fica nas proximidades do local.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a os paramédicos constaram o óbito de Luiz ainda no local do acidente. Ele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) onde depois seu corpo foi liberado para a família.

Seu Luiz era morador do bairro Vila Paes e frequentava muito a Igreja Matriz, onde fazia parte dos Vicentinos. Ele era viúvo, deixa cinco filhos, netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na quarta-feira (16), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.