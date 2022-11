O homem dirigia pela rodovia Euclides da Cunha, quando foi “fechado” na alça de acesso, que fica nas proximidades da Toyota

O caso aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da alça de acesso a pista (Foto: A Cidade)

Um homem ficou ferido em um capotamento em Votuporanga. O caso aconteceu na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da alça de acesso a pista, que fica em frente a concessionária da Toyota, na manhã de sexta-feira (18).

De acordo com o apurado pela reportagem no local do acidente, o motorista identificado como F.F.O., de 34 anos, seguia com VW/Gol pela rodovia no sentido capital-interior, quando uma caminhonete teria adentrado à rodovia abruptamente pela alça de acesso e fechado o motorista do carro, que acabou perdendo o controle e capotou.

O carro girou mais de uma vez e foi parar no canteiro central da rodovia Euclides da Cunha. Uma equipe da UR (Unidade de Resgate), do Corpo de Bombeiros, fez a retirada da vítima, que estava consciente e levou-a para a Santa Casa de Votuporanga, onde passaria por atendimento.

De acordo com uma nota enviada ao A Cidade, a Santa Casa informou que F.F.O., de 34 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta sexta-feira (18/) e ainda passava por atendimento, até o fim desta edição.

Já o motorista caminhonete que, segundo testemunhas, teria “fechado” o VW/Gol, seguiu viagem pela rodovia e não foi identificado. Ainda de acordo com o apurado pelo A Cidade, o motorista fazia o teste do carro que capotou, que é de uma concessionária de veículos usados e seminovos de Votuporanga.