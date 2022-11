De um lado, vereadores que se dizem preocupados com o futuro governo de Lula (PT) e do outro o único parlamentar da Casa que anunciou abertamente o voto no petista

publicado em 18/11/2022

Os embates entre direita e esquerda continuam tomando conta da tribuna da Câmara mesmo após o fim das eleições (Foto: Assessoria)

Da redação

A disputa ideológica entre direita e esquerda, que tomou conta das eleições e persiste em manifestações pelas ruas e redes sociais, voltou também a ganhar destaque na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga. De um lado, vereadores que se dizem preocupados com o futuro governo de Lula (PT) e do outro o único parlamentar da Casa que anunciou abertamente o voto no petista: Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB).

O tema já tem causado alguns embates no Legislativo antes do fim do segundo turno, mas se intensificou nos últimos dias diante da onda de protestos que toma conta de todo o Brasil. Na sessão desta semana, Jura disse que muitos falam sobre o comunismo e o socialismo sem saber de fato do que se trata e que da forma como está sendo dito na tribuna por alguns vereadores existe a impressão de que o futuro governo irá instalar uma ditadura no país.

“Tem pessoas que falam sobre ditadura não sabendo o que que é ditadura, falam do comunismo sem saber o que é comunismo e da forma que se coloca tribuna da Câmara dá a impressão de que nesses próximos quatro anos instalaremos no Brasil uma ditadura. Oxalá o Lula fosse socialista, ele foi oito anos presidente da República e foi o social democrata mais ativo que nós tivemos, pois, todo mundo ganhou dinheiro. Num sistema socialista existe um equilíbrio, no comunismo o Estado domina o meio de produção e nós temos sim ditaduras de esquerda e de direita, então esse medo, nobre vereador Thiago Gualberto, de que os próximos quatro anos poderão ser de uma ditadura do proletariado, isso é uma utopia”, disparou Jura.

Citado por Jura, que faz parte do partido do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), Thiago Gualberto (PSD) afirmou que o socialismo não deu certo em nenhum país e que não existe justificativa para defende-lo.