O Facchini conquistou o prêmio geral do evento e também conquistou o troféu de empresa do ano no segmento indústria

publicado em 11/11/2022

O Facchini concorreu no segmento com a Matilat e também a Bebidas Poty, de Potirendaba (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A empresa votuporanguense Facchini foi eleita a empresa do ano no Noroeste Paulista, em evento promovido pela Lide (Grupo de Líderes Empresariais). O Facchini conquistou o prêmio geral do evento e também conquistou o troféu de empresa do ano no segmento indústria.

O Facchini concorreu no segmento com a Matilat e também a Bebidas Poty, de Potirendaba, e acabou levando a melhor. Outras empresas da cidade também concorreram, Empresa do Ano (Segmento Varejo), com o Porecatu Supermercados entre os finalistas e Empresa do Ano (Segmento Agronegócio), com o Frango Rico.

Votuporanga ainda concorreu nas categorias Empreendedor(a) Jovem do Ano e Empresário do Ano, onde Marcelo Facchini esteve entre os finalistas, além da categoria Empresa do Ano, também com a Facchini, que também levou o prêmio.

A premiação é uma iniciativa do o LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), que é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social. Esta é a quinta edição do evento e, após dois anos sendo adaptada para a pandemia, a consagração dos melhores do ano reuniu cerca de 400 convidados.

A escolha dos vencedores foi feita por meio de votação secreta, entre os membros dos Comitês de Gestão do grupo, e os campeões só foram revelados ao longo da noite.

Confira os vencedores de cada categoria:

Empresa do Ano – Segmento Varejo

Grupo Muffato

Empresa do Ano – Segmento Indústria

Facchini S/A

Empresa do Ano – Segmento Agronegócio

COFCO Brasil

Empresa do Ano – Segmento Franchising

Mercadão dos Óculos

Empresa do Ano – Segmento Serviços

Hospital de Base

Empresa do Ano – Segmento Terceiro Setor

Valquírias World

Personalidade do Ano

Zé Neto & Cristiano

Empresa do Ano – Segmento Práticas Sustentáveis

TV TEM

Empresa do Ano – Segmento Inovação

Unimed Rio Preto

Empreendedor(a) Jovem do Ano

Amanda Oliveira – Valquírias World

Empresária do Ano

Livia Costantini – Costantini

Empresário do Ano

Rogério Gabriel – MoveEdu

Empresa com Maior Votação Popular

Chiquinho Sorvetes

Empresa do Ano