Mais de 1,8 mil estudantes fazem amanhã a segunda etapa da prova, que terá questões de matemática e ciências da natureza

publicado em 18/11/2022

Ao todo 1.830 estudantes voltam aos seus locais de prova para a realização de questões de matemática e ciências da natureza (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os jovens votuporanguenses que pretendem ingressar no ensino superior, no ano que vem, farão amanhã o segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ao todo 1.830 estudantes devem voltar aos seus locais de prova para a realização de questões de matemática e ciências da natureza.

Assim como no primeiro dia, a aplicação das provas terá início às 13h30. Porém, o horário de término será reduzido em 30 minutos, já que encerra às 18h30. Os portões dos locais de exame serão abertos às 12h e fecharão, imprescindivelmente, às 13h. Ao todo, serão 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.

Participantes que desejarem sair como caderno de questões, deverão aguardar até às 18h na sala de provas. O local será o mesmo do primeiro dia, ou seja, a Cidade Universitária ou o Campus Centro da Unifev, e pode ser conferido no cartão de inscrição de cada candidato. Para evitar atrasos, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) recomenda que os alunos cheguem às 12h.

Caso o estudante não consiga comparecer em um dos dias de prova do Enem, por causa de algum motivo previsto no edital, será possível solicitar a replicação do exame. Para isso, o pedido deve ser feito em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação.