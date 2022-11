Foi o caso da Sueli Center, uma das lojas mais tradicionais de Votuporanga

A comerciante, Sueli Martins dos Santos, se manifestou e disse que a lista é falsa e criminosa (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA repercussão sobre a suposta lista de “empresas de esquerda” foi tão grande em Votuporanga que algumas das empresas mencionadas chegaram a se manifestar negando o suposto apoio a determinado grupo político e afirmando que, além de falso, tal material seria criminoso.Foi o caso da Sueli Center, uma das lojas das lojas mais tradicionais de Votuporanga. Em entrevista à Cidade FM, a empresária Sueli Martins dos Santos, responsável pelo empreendimento, afirma que respeita todas as opiniões políticas e que se sentiu invadida ao ver o nome de sua loja envolvida em uma situação como essa.“Me sinto completamente invadida e desprotegida, pois não temos nem a quem recorrer. Ainda não sabemos a origem da lista, mas se trata de uma ação criminosa. Mesmo se alguém votasse par um partido ou outro, ninguém teria esse direito, mas o pior é que aqui na loja a gente nem fala de política, pois logo que começou e vimos que o clima ia ficar quente, nós fizemos uma reunião onde combinamos que não iriamos falar de política. Eu nem sei o voto de nenhum dos meus funcionários, pois a gente não comenta mesmo sobre isso”, disse a empresária.Sueli ainda fez questão de deixar um recado para seus clientes dizendo que respeita a cada um deles. “Respeitamos a opinião de todos, pois a maneira de pensar e o querer de cada pessoa é uma coisa muito particular. Fico com o coração apertado, essa noite eu nem dormi de preocupação, de pensar em quem será que teve a coragem de escrever uma coisa dessas e expor pessoas que trabalham para caramba, acordam cedo e vão atrás do seu sustento”, concluiu Sueli.Outra empresa que também se manifestou foi a Loja Oficial da Natura de Votuporanga que divulgou um comunicado aos seus clientes.“Esclarecemos que nós, da Loja Oficial da Natura, não nos manifestamos e não apoiamos nenhum lado político. Respeitamos todas e quaisquer opiniões políticas de clientes, amigos e funcionários. Tristes com esse acontecimento deixamos claro que sempre estaremos de portas abertas para todos. Continuaremos atendendo vocês com a maior atenção, alegria e o atendimento humanizado de sempre”, postou a empresa.A B&A Ótica e Joalheria também decidiu se manifestar sobre o caso após ter seu nome incluso na suposta listagem. “Viemos esclarecer que não apoiamos nenhum político e sim respeitamos as opiniões sobre o assunto de nossos funcionários e clientes. Não sabemos a origem dessa lista, porém isso já está sendo resolvido. A loja sempre estará de portas abertas para todos, continuaremos atendendo os nossos clientes com respeito, carinho e atenção", completou o estabelecimento.