publicado em 21/11/2022

O empresário tinha 59 anos e era dono das empresas Relojoaria Celes, Ótica Pérola, Rotec e Ateliê do Cheiro (Foto: Reprodução)

Um grave acidente tirou a vida do empresário Marco Antônio Celes, proprietário de diversas lojas em Votuporanga. O acidente ocorreu no início da tarde de domingo (20) na cidade de Santa Fé do Sul e ainda não se sabe as causas da batida.

De acordo com o apurado, o empresário transitava com sua moto na avenida Paulo Nunes quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e bateu contra uma árvore.

O Samu esteve no local para prestar os primeiros socorros à vítima que foi encaminhada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Após ser constatado o óbito, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) local.

O empresário tinha 59 anos e era dono das empresas Relojoaria Celes, Ótica Pérola, Rotec e Ateliê do Cheiro, que estão instaladas em Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga.