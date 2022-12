Documento também reforça a obrigatoriedade do uso da proteção facial nas unidades de saúde do município e no transporte público

publicado em 30/11/2022

Depois de oito meses da “queda” das máscaras, equipamento de proteção volta a ser recomendado em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) editou ontem um novo decreto visando a contenção da disseminação da nova subvariante da Ômicron (BQ1.1) da Covid-19. A decisão, conforme o documento, é embasada em uma nota técnica do Ministério da Saúde, que alerta para o aumento do número de casos da doença.

Um dos estudos considerados para elaboração do decreto, segundo a Prefeitura, foi a Nota Técnica do Ministério da Saúde, que registrou aumento de 120% de notificação de casos de Covid-19 no País entre 6 e 11 de novembro, em comparação com a média móvel da semana anterior. O decreto também considera a identificação da nova subvariante da Ômicron na região.

De acordo com a publicação, recomenda-se que pessoas com sintomas respiratórios utilizem máscaras de proteção facial cobrindo nariz e boca e que evitem locais fechados e com aglomerações de pessoas. É recomendado ainda o uso de máscaras, principalmente por indivíduos com fatores de risco para complicações da Covid-19 (gestantes, idosos, pessoas com múltiplas comorbidades e imunossuprimidos).

O decreto também recomenda uso de máscaras em locais com baixa ventilação e/ou riscos de aglomeração, bem como a testagem com exame RT-PCR na manifestação de quaisquer sintomas gripais, bem como o isolamento dos casos suspeitos e confirmados. O documento reforça ainda a importância da vacinação das pessoas que não concluíram o esquema vacinal contra a Covid-19, incluindo os reforços.

Números

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, nos últimos 29 dias (os dados de ontem ainda não foram computados) Votuporanga registrou 277 casos de coronavírus, ou seja, uma média de nove casos por dia. Ainda conforme a Pasta, nesse mesmo período foram necessárias seis internações em decorrência de complicações causadas pelo vírus, sendo que três desses pacientes já receberam alta e outros três seguem hospitalizados, nenhum deles, porém, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Nesse mesmo intervalo não houve o registro de mortes provocadas pela Covid. O último óbito onde houve a detecção do vírus na vítima foi em 30 de agostos, quando uma mulher, de 50 anos e portadora de comorbidades, faleceu.

Vacinação

Mais de 262 mil doses de vacina foram aplicadas no município até o momento, sendo 89.200 primeiras doses, 87.288 segundas doses e 85.814 doses de reforço. Cerca 4,5 mil pessoas não concluíram o esquema vacinal com a segunda dose; outras 41 mil não voltaram para tomar as doses de reforço.