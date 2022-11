Sonho de mais de 50 anos das famílias que vivem em favelas na cidade começou na quinta-feira (17) a sair oficialmente do papel com o início das obras

publicado em 17/11/2022

Os futuros moradores da área e o prefeito Jorge Seba, ao lado da primeira-dama Rose Seba, não contiveram as lágrimas durante a cerimônia (Foto: Governo de SP)

A emoção tomou conta do evento realizado ontem pela manhã para o lançamento da pedra fundamental do Conjunto Habitacional Thui Seba, onde serão levantadas as 185 casas do chamado desfavelamento do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Os futuros moradores da área e o prefeito Jorge Seba (PSDB), ao lado da primeira-dama Rose Seba, não contiveram as lágrimas durante a cerimônia, que também contou com a presença do governador em exercício, deputado Carlão Pignatari (PSDB).

Para os moradores, o choro se justifica pela realização do sonho da casa própria e digna, depois de mais de 50 anos de luta. Já para o prefeito e sua esposa, a emoção se fez presente em razão da homenagem proposta pelas lideranças comunitárias das áreas de desfavelamento dando o nome do filho do casal (morto em um crime bárbaro) ao local onde serão edificadas as moradias.

“Dia de muita emoção, particularmente para mim e a Rose pelo sentimento relativo ao nosso filho, mas especialmente, de alegria e emoção, porque a gente pode doar algo do nosso trabalho, esforço para que essas famílias possam ter uma casa digna onde morar. Isso não é possível que as pessoas iguais, perante Deus, sermos tratados de forma diferente. É uma dívida que o município tem com essas famílias e que está sendo paga a partir de hoje com essas obras”, disse Jorge Seba.

O prefeito, porém, disse que o início dessas obras só está sendo possível graças a uma corrente de amor envolvendo a Câmara Municipal, servidores municipais e, em especial, do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).

“Nós teremos aqui 185 casas, que irão abrigar essas famílias de forma digna. Eu agradeço ao esforço e ajuda que o Carlão nos dá, a Câmara de Vereadores, que está sendo muito parceira da gente e todos os secretários envolvidos. Eu disse no meu discurso, que é uma corrente de amor, sem amor você não faz as coisas bem-feitas. Então fiquei na emoção mesmo, porque sabemos que os pequeninos, os idosos que irão morar ali, as famílias, vão ter um lar digno”, concluiu.

O presidente da Alesp, que até na quinta-feira (17) pela manhã estava como governador em exercício, Carlão Pignatari, também falou com nossa reportagem, em especial sobre a satisfação de poder participar da conquista não só dessas casas como de várias outras na região desde a concepção da ideia até a execução, como governador.

“Estamos tirando do papel uma realização que há muito tempo era aguardada por todos. As obras de infraestrutura, que são guia, sarjeta e asfalto, começam agora para, em seguida, iniciar a construção das moradias para atender 185 famílias que vivem em áreas de risco, áreas verdes ou em áreas invadidas aqui em Votuporanga”, disse o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, que foi homenageado pela prefeitura com uma placa”, disse Carlão.