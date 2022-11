A maior feira do setor na região engloba em um só local novidades em decoração, móveis, paisagismos, autos e náutica

publicado em 12/11/2022

A feira é voltada para o consumidor direto, ou seja, os visitantes podem conhecer e adquirir produtos diretamente no evento (Foto: A Cidade)

Da redação

A quinta edição da DecorShow, feira de móveis, decoração e paisagismo, que acontece em Votuporanga desde o último dia 9 e vai até domingo (13), tem movimentado a cidade e toda a região. A maior feira do setor na região engloba em um só local novidades em decoração, móveis, paisagismos, autos e náutica.

Mais de 25 mil pessoas são aguardadas durante os cinco dias do evento, que acontece no Centro de Eventos Valério Giamatei, a conhecida Ilha do Pescador. Ao todo, 57 expositores de nove estados brasileiros estão em Votuporanga para apresentar em primeira mão as tendências em seus segmentos, o que permitirá a realização de negócios e prospecção de clientes, ponto positivo para alavancar os negócios em nível macrorregional.

A DecorShow visa fomentar a união dos empresários participantes, buscando o sucesso de todos por meio da cooperação mútua, que acompanha a tendência mundial da globalização de negócios.