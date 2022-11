O presidente da Decorshow, Dil Grande, explica que não será cobrado um valor específico de estacionamento

publicado em 04/11/2022

Quem for prestigiar a Decorshow, feira de decoração, paisagismo deste ano (que acontece de 9 a 13 de novembro), poderá ajudar a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga, por meio do estacionamento solidário, que terá toda a renda revertida para a instituição.

"Essa contribuição vem nos ajudar a manter os projetos sociais, que auxiliam na qualidade de vida de nossos atendidos, agradecemos a Decorshow pela parceria e contribuição", disse a presidente da Apae, Marcia Gianoti.

O presidente da Decorshow, Dil Grande, explica que não será cobrado um valor específico de estacionamento e que ficará a critério do visitante a quantidade que ele deseja contribuir com qualquer quantia.

"Nosso objetivo é conscientizar as pessoas com ações sociais no município e a Apae é uma instituição que merece pelo trabalho que realiza ao longo de 50 anos de história", disse o organizador do evento.

A Decorshow acontece dos dias 9 a 13 de novembro CEVG (Centro de Eventos Valério Giamatei), com entrada franca.