Brasil estreia hoje sob o olhar de quem já viu todos as Copas e de quem a vivencia pela 1ª vez

publicado em 24/11/2022

O evento envolve a atenção dos que viram o 1º título, como é o caso do Betão e daqueles que vão acompanhar pela primeira vez, como Davi (Fotos: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A seleção brasileira, enfim, fará a sua estreia hoje, às 16h, no Lusail Stadium, contra a equipe da Sérvia. O evento, que irá parar Votuporanga e também todo o país, envolve a atenção de brasileiros que viram o primeiro título da seleção canarinho e dos pequenos jovens que vão acompanhar a Copa do Mundo pela primeira vez de suas vidas.

Esse é o caso de Ediberto Silva, o conhecido Betão, de 77 anos, que foi jogador da antiga AAV, e que acompanhou todo o clima de copa e a emoção da primeira vez em que o Brasil levantou a taça do Mundial, em 1958. Naquela copa, a seleção caiu no grupo mais difícil, com Inglaterra, URSS e Áustria.

A Seleção bateu a Áustria por 3 a 0 na primeira partida, empatou em 0 a 0 com a Inglaterra e ganhou da URSS por 2 a 0. Nas quartas venceu o País de Gales em 1 a 0, e bateu a França por 5 a 2 nas semifinais, vencendo a final por 5 a 2 contra a Suécia.

“Era mais difícil para assistir à Copa naquela época, pois nem todo mundo tinha televisão. A emoção era muito grande, uma festa geral, eram jogadores que jogavam de forma mais “dura” e a torcida era muito empolgada também”, disse ele.

Nessa copa, o eleito como melhor jogador foi Waldir Pereira, conhecido como Didi Folha Seca, mas para Betão o principal destaque e quem conquistava o público era Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

Na contrapartida, o pequeno Davi Florindo, de 8 anos, já passou por uma Copa do Mundo, mas é a primeira vez que vivencia de fato o clima do Mundial. “Essa é minha 1º Copa, e estou muito feliz por poder assistir e entender sobre os jogos do Brasil, porque na Copa anterior eu era muito pequeno e ainda não entendia muito. Gosto muito de futebol”, disse ele ao A Cidade.

Tudo ainda é novo para Davi, que está empolgado para acompanhar a primeira partida da Seleção, além de torcer muito para o seu jogador preferido, que é o Neymar. “Sim eu estou amando, até ganhei da minha avó Sueli uma camiseta do Brasil, estou torcendo muito para o brasil ganhar essa Copa. Vou assistir todos os jogos e gritar muito em cada gol”, completou.