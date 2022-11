O evento tradicional do Assary Clube de Campo promete movimentar toda Votuporanga e região, com artistas de peso e muita animação

publicado em 11/11/2022

O evento mais tradicional do Assary Clube de Campo acontece hoje para animar toda Votuporanga e região (Foto: Divulgação/Assary)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Faltam poucas horas para o Baile Tropical 2022. O evento mais tradicional do Assary Clube de Campo acontece hoje para animar toda Votuporanga e região. O megaevento com Xande de Pilares, Banda Santa Esmeralda, Markinho Sema, Rodrigo Olih, Felipe Santana, Dj Santorini e Dj Thiaguinho, levará muita animação, que é marca registrada do baile.

Serão dois espaços, um que irá receber todo o samba no pé de Xande de Pilares e as outras atrações, e no salão, para quem curte música eletrônica e dançar muito. O Baile Tropical promete abalar toda Votuporanga, bem como a região. O evento é um dos maiores do clube, sua última edição do baile foi em 2018 e teve recorde de público, com todos ambientes lotados, camarotes esgotados e mais de 6 mil pessoas envolvidas em seu total.

As vendas para o evento continuam hoje até as 18h, na secretaria do clube, depois somente na portaria do Baile Tropical. Atualmente, os valores estão no segundo lote, a pista está no valor de R$ 40 para sócios e R$ 80 para visitantes, já na Área Vip o valor está em R$ 95 para sócios e R$ 135; e o camarote Open Bar do evento para os sócios está por R$ 170 e visitantes no valor de R$ 210.

Já as mesas, com visão privilegiada do palco e do campo são divididas por setores, e vendidas somente pela Secretária do Clube. As vendas acontecem por meio do site da Guiche Web ou na secretaria do clube, em vendas somente pessoalmente, não sendo realizada vendas por telefone ou aplicativos de mensagens.