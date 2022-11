Com os recursos captados por meio de eventos solidários e destinações voluntárias, hospital conseguiu reformar 30 leitos de internação

publicado em 22/11/2022

Foram seis meses de obra e um investimento de mais de R$800 mil de recursos doados para a instituição (Foto: A Cidade)

Da redação

A Santa Casa de Votuporanga realizou na terça-feira (22) a entrega da revitalização e reforma completa da Ala F do hospital. O evento de reinauguração contou com a participação de colaboradores da instituição, autoridades municipais e ex-provedores, que viram de perto o resultado obtido com o emprego de recursos doados pela população votuporanguense e também da região.

O ato foi comandado pelo provedor da Santa Casa, Carlos Roberto de Biazi, acompanhado do prefeito Jorge Seba (PSDB), da primeira-dama, Rose Seba, e do vereador Daniel David (MDB), representando a Câmara Municipal. O espaço, dedicado para internação adulta, foi remodelado, garantindo um ambiente ainda mais agradável, acolhedor e seguro.

“Hoje é um dia muito feliz não só para a diretoria, como para toda a comunidade. Nós remodelamos por completo a Ala F do hospital, que é destinada a pacientes do SUS e também de convênios e tivemos todo o capricho de realmente implementar nesta ala todas as condições dignas que possam acolher os nossos pacientes. É sempre um momento muito difícil que as pessoas passam em um leito de hospital, então que elas possam ter um leito confortável, uma cadeira apta para o seu acompanhante, sistema de som e televisão, privacidade, enfim, é uma vitória para nós da Santa Casa que sempre atuamos no propósito de trazer uma saúde mais efetiva à nossa população”, disse o provedor em entrevista ao A Cidade.

Foram seis meses de obra e um investimento de mais de R$800 mil, custeados pelos eventos realizados em Votuporanga e região pelos voluntários em prol da Instituição. Ainda segundo Biazi, a entrega da ala remodelada mostra a importância da participação da comunidade na construção de uma Santa Casa cada dia melhor. Recursos da comunidade que retornam para a própria comunidade.

“Os R$ 818 mil que investimos nessa ala são vindos de doações da população e eventos que realizamos, não só em Votuporanga, como em toda a nossa região. Tivemos o capricho de destinar esses recursos para que eles se revertessem efetivamente em prol da própria população. Isso mostra o respeito do nosso povo à Santa Casa e da Santa Casa para o nosso povo”, concluiu Biazi.

Ao todo, 30 leitos foram modernizados e trarão maior conforto e qualidade com alta tecnologia, voltados para os pacientes adultos. Além disso, também serão entregues dois leitos de isolamento. O novo setor conta com uma equipe multidisciplinar totalmente capacitada para atender prontamente as mais diversas especialidades.

“Esses 30 leitos, onde vocês investiram dinheiro de doações, de solidariedade, faz de Votuporanga uma cidade diferente e nós não podemos nos furtar de sempre agradecer a Deus por morarmos em Votuporanga. Estamos em uma cidade diferente, que está pronta para todos os desafios e quero agradecer a todos aqui por tudo que vocês fazem, sempre colocando um tijolinho nessa construção chamada Votuporanga”, enalteceu o prefeito Jorge Seba.

A nova Ala F consiste em estrutura hospitalar de alto nível, com recursos de ponta e eficiência operacional. A nova ambiência auxilia no tratamento frente ao diagnóstico, adaptados para melhor atendimento das necessidades básicas do paciente.