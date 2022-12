A justificativa apresentada durante a votação não foi essa, mas nos bastidores o que se sabe é que se trata de uma manobra

publicado em 30/11/2022

Os vereadores mudaram a regra de tramitação dos requerimentos com medo de terem que votar Moção de Repúdio ao TSE (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão de terça-feira (29) um projeto de resolução que modifica a tramitação de requerimentos na Casa. A justificativa apresentada durante a votação não foi essa, mas nos bastidores o que se sabe é que se trata de uma manobra para evitar represarias do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sobre a Moção de Repúdio apresentada no Legislativo pelo vereador Cabo Renato Abdala (Patriota).

Para entender, atualmente o regimento interno da Câmara determina que todo o requerimento apresentado por um vereador passe pelo plenário, que decide se o aprova ou não. Com a nova resolução, os edis podem requerer as informações direto ao órgão competente, sem ter que discutir a questão com os demais colegas.

Em plenário a justificativa apresentada foi de que já existem julgados nesse sentido no STF (Supremo Tribunal Federal), tendo como base a Lei de Acesso à Informação. Nos bastidores, porém, o que se comenta é que a medida foi aprovada para não comprometer alguns dos vereadores que estão com medo de aprovar a Moção de Repúdio de Abdala contra Moraes e também não querem encarar a repercussão negativa que um voto contrário poderia gerar dentre os bolsonaristas, que são mais de 68% do eleitorado votuporanguense.

Nesta encruzilhada, então, surgiu o projeto de resolução onde a proposta do vereador do Patriota pode avançar sem ter que passar pelo plenário, apenas com a sua assinatura e com as dos demais vereadores que tiverem coragem para tal.

A moção

O vereador Cabo Renato Abdala protocolou há cerca de duas semanas uma Moção de Repúdio direcionada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Segundo o autor, a medida é necessária por conta das “práticas imorais diante do processo eleitoral e suas ações de censura contra o povo brasileiro”.

“Diante dos fatos que vêm ocorrendo, até antes mesmo do período eleitoral, ficou claro que o TSE tomou partido de um candidato, prejudicando claramente os demais candidatos na disputa do pleito eleitoral. Desde então, todos aqueles que são contrários ao candidato eleito, estão sofrendo sanções e censuras por parte deste Tribunal Eleitoral, até em seus perfis particulares, ou seja, ninguém pode contrariar, indagar ou duvidar das ações absurdas que estão sendo praticadas”, justificou o vereador.

Cabo Renato afirmou ainda que a Constituição Federal, lei maior que rege o país, está sendo “pisoteada com todas essas práticas absurdas”, e que o direito à democracia e a liberdade estão sendo tirados do povo brasileiro.