Empresários de Votuporanga se uniram na campanha e irão contribuir com as ações de fim de ano de entidades votuporanguenses

publicado em 28/11/2022

A campanha está com 15 que apoiam e realizarão a montagem das cestas para entregar nas instituições (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Com pouco menos de um mês para o Natal, empresários de Votuporanga se uniram para fazer um fim de ano mais feliz para as famílias mais carentes do município. Trata-se da campanha ‘Natal Fraterno’, que neste ano conta com o apoio de 15 empresas que trabalharão na montagem das cestas para entregar nas instituições Recanto da Mãe, Caminho de Damasco, Lar Frei Arnaldo e Irmão Mariano Dias.

A campanha vai para o terceiro ano e um dos idealizadores relatou a reportagem que o intuito é levar uma ceia digna de Natal para as famílias mais necessitadas. Ao todo serão endereçadas 200 cestas, divididas entre as quatro entidades votuporanguenses que já realizam um trabalho fraterno com esses moradores.

Juntos pela causa estão o Grupo Cidade de Comunicação (Jornal A Cidade e Cidade 94,7 FM), a RPE Comércio de Materiais LTDA, Porecatu Supermercados, Frango Rico, Z Multimarcas, Posto Banespinha Express, Cytos Diagnósticos Médicos, FortBello Estofados, Gênesis Automóveis, Topping Revestimentos e Aço, Vilarzinho Posto e Conveniência, Fachinni e Diagnóstico Laboratório.