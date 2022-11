A notícia que a população votuporanguense queria se confirmou: a Alvinegra continuará com o futebol profissional no ano que vem

publicado em 18/11/2022

Agora definida a participação, os dirigentes se reúnem na semana que vem para decidir como o clube seguirá (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um respiro de alívio para os amantes do futebol, principalmente, por aqueles que são “devotos” da Votuporanguense. Isso porque a diretoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) confirmou a sua participação no Campeonato Paulista da Série A3 e sua sequência no futebol profissional.

Depois da reunião entre os dirigentes, que aconteceu na sexta-feira (17)pela manhã, ficou definida a participação. Apesar do time ter sido representado no conselho técnico da Série A3, no início do mês, muitas incertezas, boatos e especulações rodavam os bastidores, e a dúvida sobre o próximo ano era visível.

“Tivemos a reunião, ficou decido que iremos participar da A3, é tudo que posso falar no momento”, confirmou o diretor Marcelo Melo.