Itamar foi encaminhado para o Hospital Padre Albino, em Catanduva, que é a referência na região para os cuidados de casos como o dele

publicado em 14/11/2022

Olga Silva gravou um vídeo implorando por uma vaga para o seu pai, Itamar Rodrigues da Silva e ela agora saiu após o apelo (Foto: Reprodução)

Da redação

Um pedido de socorro ecoou por Votuporanga neste fim de semana. Um vídeo gravado por Olga Silva - implorando por uma vaga para o seu pai, o ex-servidor público da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga, Itamar Rodrigues da Silva, de 50 anos, em um hospital especializado queimados – repercutiu nas redes sociais e gerou resultados.

“Se algum médico, algum administrador, alguém estiver vendo o meu vídeo, por favor me escute, escute o meu apelo, por favor me ajude a salvar a vida do meu pai. Eu sei que é difícil conseguir uma vaga e não estou sendo ingrata por toda a ajuda que estão nos oferecendo, mas eu imploro, me ajudem a salvar a pessoa que mais amo nessa vida”, disse Olga no referido vídeo.

Itamar sofreu diversas queimaduras pelo corpo após a explosão de uma churrasqueira no último dia 6, durante uma confraternização entre amigos. Ele foi socorrido às pressas, em estado grave e, desde então, aguardava uma vaga para transferência, que só saiu ontem, após o apelo desesperado da filha.

“Quero agradecer de coração a todos que se disponibilizaram a nos ajudar. Muita gente mesmo se envolveu e buscou conseguir essa vaga para o meu pai. Tenho certeza que Deus vai honrar a cada um que de uma forma ou de outra acompanhou o nosso caso”, agradeceu ela após a transferência.