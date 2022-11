O evento de lançamento será realizado às 9h, na sede da Associação e contará com a presença da imprensa, autoridades e empresários

publicado em 10/11/2022

Comércio funciona neste sábado (12) até as 18h (2º sábado do mês), enquanto ACV prepara o lançamento da Campanha de Natal (Foto: A Cidade)

Da redação

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) programou para o próximo dia 17 (quinta-feira que vem) o lançamento da campanha de Natal 2022 que deve movimentar o comércio do município com muitos prêmios neste final de ano. O evento de lançamento será realizado às 9h, na sede da Associação e contará com a presença da imprensa, autoridades e empresários.

Antes do lançamento, no entanto, o final de semana com feriado prolongado para muita gente será de comércio aberto amanhã em horário estendido. A ACV informou que as lojas da cidade ficarão abertas das 9h às 18h.

Na segunda-feira (14), véspera de feriado o horário é normal das 8h às 18h e na terça (15) o setor segue o feriado da Proclamação da República com a maioria das lojas fechadas.

Vendendo Mais