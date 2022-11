A iniciativa propõe, por exemplo, a redução no horário de almoço para o encerramento mais cedo do expediente nas lojas

publicado em 16/11/2022

Calendário da ACV apresenta sugestões para o funcionamento do comércio de Votuporanga durante os jogos do Brasil na Copa (Foto: Reprodução)

Da redação

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga), apresentou nesta semana o calendário com as recomendações de horários o comércio nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. A iniciativa propõe, por exemplo, a redução no horário de almoço para o encerramento mais cedo do expediente nas lojas.

Pelo calendário, no dia 24 (quinta-feira), data da estreia do Brasil na competição contra a Sérvia, a sugestão é de que os estabelecimentos comerciais abram normalmente às 8h, concedam um intervalo de 30 minutos para almoço e fechem às 15h30, para que seus colaboradores possam acompanhar a partida que começa às 16h.

Já no dia 28, quando a seleção encara a Suíça, às 13h, a ACV sugere que os comerciantes liberem seus funcionários para o almoço às 12h30, com o retorno programado para às 15h30 e encerramento do expediente às 18h. para a última partida da primeira fase, contra o Camarões, no dia 2 de dezembro, a ideia é novamente reduzir o intervalo de almoço para 30 minutos, para o encerramento do expediente às 15h30, já que o jogo está marcado para às 16h.

Como o próprio calendário diz, no entanto, não se trata de uma imposição, mas sim de uma sugestão aos comerciantes, já que isso não há um acordo formal entre o Sincomerciários (Sindicato dos Comerciários) e o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), de Votuporanga. João Herrera Martins, presidente do Sicomércio, orienta apenas para que os comerciantes procurem o sindicato para oficializar o horário, com o objetivo de formalizar eventuais compensações e garantir segurança jurídica.

