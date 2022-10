As festividades têm neste ano o tema: “com Maria, caminhar juntos para construir uma Igreja Missionária”

publicado em 11/10/2022

A Catedral Nossa Senhora Aparecida será hoje o principal palco das celebrações em louvor à padroeira de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

A Catedral Nossa Senhora Aparecida celebra nesta quarta-feira (12) o dia de sua padroeira e também padroeira de Votuporanga, da Diocese e do Brasil. As festividades têm neste ano o tema: “com Maria, caminhar juntos para construir uma Igreja Missionária”.

As festividades da padroeira foram iniciadas no dia 3 com a Novena de Nossa Senhora. Durante nove dias, os fiéis puderam rezar e agradecer a Nossa Senhora pelas graças e bênçãos alcançadas e pela saúde concedida em tempos de pandemia.

Desde a fundação de Votuporanga, a comunidade local sempre teve muita fé em Nossa Senhora Aparecida, dedicando a ela suas primeiras igrejas e tendo em Maria um modelo de amor, fé e serviço ao Reino de Deus.

“A devoção mariana, vivida no horizonte da centralidade de Jesus Cristo e do Reino de Deus, é legítima e saudável. Deve ser respeitada e estimulada, para que a mãe de Jesus molde nosso coração de discípulos e missionários de Cristo, levando-nos a viver autenticamente o mistério de amor e misericórdia em nossos tempos", disse padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral.

Programação

Nesta quarta-feira (12), as celebrações em louvor a padroeira serão realizadas ao longo de todo o dia. Elas serão serão iniciadas com a Santa Missa com as crianças às 9h, pedindo a proteção de Nossa Senhora por todas as crianças que também celebram seu dia na data. Um pouco mais tarde, às 12h, os fiéis participarão da Santa Missa e Consagração Solene a Nossa Senhora Aparecida.