publicado em 08/10/2022

Da redação

Votuporanga será tomada neste domingo (9) por milhares de “nerds” de todo o Brasil. Trata-se de mais uma edição do Votu Otaku Fest, o principal evento da cultura nerd, geek e otaku do Noroeste do Estado de São Paulo, que, neste ano, será realizado em uma megaestrutura montada na Cidade Universitária da Unifev, das 8h às 18h.

Para esta edição, o evento contará com a presença de duas celebridades do “mundo nerd”: os Youtubers Afreim, que tem quase 8 milhões de inscritos e Mell Nogas, sensação das redes sociais.

Além dos dois, o evento, que já é tradição na cidade, irá receber nesta edição especial a participação da atriz, narradora, dubladora e diretora de dublagem, Angélica Santos, e a atriz, dubladora, cantora e locutora brasileira, Carol Valença.

Angélica é reconhecida nacionalmente por seu trabalho, tendo como principal destaque sua atuação ao dar a voz ao Cebolinha em Turma da Mônica. Mas além do ‘quelidinho do Blasil‘, a convidada da edição especial do Votu Otaku Fest também dubla personagens como: Oolong de Dragon Ball; Sonya Blade de Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11; Kate Austen na série Lost; Cinderela em Para Sempre Cinderela; Batatinha em Os Batutinhas; Jade em Violetta; Hope van Dyne / Vespa em Homem-Formiga e a Vespa; Charlotte Richards em Lúcifer; entre outros.

Já Carol Valença é responsável pela voz do Luffy, protagonista do anime One Piece, além de muitos outros personagens como Supergirl, na série e no game Injustice; Eva, na série Lucifer; Manila, em La Casa de Papel; e 22, no filme Soul, ganhador do Oscar em 2021 como melhor animação.

Atrações

Além das convidadas, o Votu Otaku Fest trará outras diversas atrações, como o já tradicional concurso de K-Pop e de Cosplay, campeonatos de Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, além de uma apresentação da escola de Kung Fu Punhos Unidos, Corrida Naruto, Beco dos Artistas e Batalha Campal. Haverá ainda exposição de robôs, workshop de desenhos gravação de podcast e muito mais.

Segundo os organizadores, já foram confirmadas várias caravanas da região e até de outros estados.

