A doação do veículo se deu em meio às comemorações dos 50 anos da instituição e foi recebida como um presente

publicado em 20/10/2022

A Apae ganhou uma moto 0km de presente do Ville Hotel Gramadão pelos seus 50 anos de dedicação a Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redação

O Ville Hotel Gramadão realizou a doação de uma moto Honda/Biz 0Km para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga. A doação do veículo se deu em meio às comemorações dos 50 anos da instituição e foi recebida como um presente pelas mais de cinco décadas de dedicação e trabalho em prol do município.

A entrega das chaves do veículo foi realizada pela gerente do Ville Hotel, Silvia Dornelas, para a presidente da Apae, Márcia Gianoti, que agradeceu oficialmente ao hotel, em nome do empresário Valmir Dornelas e toda a sua equipe.

A APAE é uma associação beneficente fundada em 16 de outubro de 1972, com assistência social em educação, saúde, trabalho, profissionalização sem fins lucrativos. Uma escola de educação especial reconhecida no município como referência na prevenção, nos processos de reabilitação no desenvolvimento humano social.