Autoridades, comerciantes e outras dezenas de pessoas prestigiaram o ato e cantaram “parabéns’ para a entidade de classe

publicado em 22/10/2022

Dezenas de pessoas participaram do tradicional corte do bolo em comemoração aos 76 anos da ACV (Foto: A Cidade)

Da redação

Dezenas de pessoas, entre elas autoridades e comerciantes, prestigiaram o tradicional corte do bolo em comemoração aos 76 anos da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) na manhã deste sábado (22). As festividades ocorreram na Praça Cívica (de frente a Concha Acústica) e contaram ainda com a participação de ex-presidentes da entidade de classe.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da ACV, Glauco Ventura, que assumiu recentemente o comando da diretoria. Ele enalteceu o trabalho de todos que ajudaram a construir esses 76 anos de história.

“A história da ACV se entrelaça com a história do desenvolvimento de Votuporanga. A cidade ainda tinha nove anos quando comerciantes visionários se uniram para formar essa entidade que há tantos anos trabalha pelo fortalecimento do nosso comércio e do município. A minha mensagem em um dia tão importante é de gratidão a todos que ajudaram a escrever essa história”, disse Glauco.

Essa história, aliás, foi representada por sete ex-presidentes da ACV que fizeram questão de participar do ato festivo. Em nome deles quem discursou foi Luiz Augusto de Oliveira, que comandou a ACV entre os anos de 2012 a 2014. Além de Luiz também participaram do ato os ex-presidentes: Celso Penha Vasconcelos, Sebastiao De Haro, Sebastião Ventura, Valdeci Merlotti, Oscar Guarizo e o diretor do Grupo Cidade de Comunicação, João Carlos Ferreira.

Autoridade máxima no município, o prefeito Jorge Seba (PSDB), também fez questão de participar, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba. Em seu discurso, o chefe do Executivo Municipal enfatizou que Votuporanga é o que é hoje graças a trabalhos como o que é desenvolvido pela ACV, por meio de sua representatividade.

“A ACV é uma das principais entidades de Votuporanga. Ela acompanhou o crescimento da cidade e a transformou em uma referência regional. Todos os ex-presidentes, os colaboradores da ACV e o próprio comércio representam a força do trabalho e basta olhar como exemplo tudo o que aconteceu nos últimos dois anos com a pandemia, onde diante de tudo o que passaram os comerciantes estão de pé e dando a sua contribuição para a geração de emprego e renda no município”, completou Seba.