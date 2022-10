Postes caíram, árvores foram arrancadas, casas destelhadas e até parte da cobertura da Arena Plínio Marin foi destruída

publicado em 21/10/2022

Legenda: Postes caíram, casas destelhadas e um motorista ficou ferido após uma árvore de grande porte cair sobre sua caminhonete (A Cidade)

Da redação

Votuporanga voltou a registrar na quinta-feira (21) uma forte chuva de granizo e ainda contabiliza os estragos por ela provocados. A tempestade veio acompanhada de ventos fortes e provocou a queda de postes, árvores foram arrancadas, casas destelhadas e até parte da cobertura da Arena Plínio Marin foi destruída.

O temporal teve curta duração, mas foi de forte intensidade. Em pouco menos de 30 minutos a cidade contabilizou cerca de 20 milímetros de chuva, conforme os pluviômetros da Saev Ambiental, e muita destruição.

Na zona Sul, por exemplo, houve o registro de destelhamento de casas e quedas de árvores no bairro da Estação. No Bela Vista, dois postes caíram na Avenida Pansani e deixaram boa parte das casas nas proximidades sem energia elétrica, além de assustar os moradores da região.

“Era 15h30 quando minha mulher me manda uma mensagem desesperada falando que estava dando curto circuito para todo lado. Aí eu vim para casa, chegando aqui encontrei tudo interditado, não conseguia nem entrar em casa. O duro é que, agora, acho que vamos ficar sem energia por um bom tempo e o perigo é estragar tudo as coisas na geladeira, mas o que importa é que graças a Deus ninguém se machucou”, disse Alexandro Fernandes.

Ainda na zona Sul, uma árvore de grande porte caiu sobre uma caminhonete em uma propriedade rural às margens da Vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27. O motorista ficou preso dentro do veículo e o Corpo de Bombeiros precisou intervir para remoção da árvore e retirada da vítima do local. Apesar do susto informações extraoficiais apontam que o motorista não se feriu gravemente.

Zona Norte

Os estragos, porém, não ficaram restritos à zona Sul de Votuporanga. Na região Norte do município a tempestade também derrubou árvores e destelhou casas, mas o maior retrato da intensidade dos ventos foi visto na Arena Plínio Marin.

Por lá o forte vento destruí parte da cobertura e chegou a retorcer a estrutura metálica. As “telhas” foram arrancadas e foram parar a cerca de 200 metros, dentro do gramado. Uma delas chegou a ficar presa no alambrado do outro lado do campo.

Ainda nas proximidades foi possível verificar a queda de alguns outdoors, placas, postes de iluminação do recém-inaugurado prolongamento da Avenida Mário Pozzobon e até algumas estruturas na Cidade Universitária da Unifev.

Centro

Na região central também não foi diferente. Galhos de árvores na Praça da Matriz quebraram e algumas lojas foram destelhadas. No Parque da Cultura também houve queda de galhos, assim como árvore de médio porte também tombou no Assary Clube de Campo e quase atingiu um carro que estava estacionado por lá.

Balanço

Até o fechamento desta edição a Defesa Civil de Votuporanga seguia em um trabalho intenso para tentar dar suporte em todas as regiões da cidade e não foi possível fazer um balanço completo dos estragos. O que se sabe, porém, é que vários bairros ficaram sem energia elétrica em decorrência da quebra de postes, como o Comerciários e o Vilar I, II e III. Ainda não há previsão sobre quando a luz volta nessas regiões.